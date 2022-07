Shinzo Abe ferito a colpi di arma da fuoco, Giappone sotto shock

L’ex premier giapponese Shinzo Abe è stato ferito gravemente a colpi di arma da fuoco durante un discorso in occasione della campagna elettorale a Nara, in Giappone. L’emittente giappone Nhk sostiene che l’ex premier ha subito un arresto cardiopolmonare ed è stato portato in ospedale. La polizia è riuscita a fermare un sospetto, un uomo di 41 anni, e lo ha arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha temporaneamente sospeso la sua campagna elettorale. Il governo ha istituito una squadra di crisi. Abe è stato premier del Giappone da dicembre 2012 a settembre 2020, diventando così il primo ministro più longevo del paese. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Giappone ha reagito scioccato alla notizia: "Siamo tutti rattristati e scioccati" per la sparatoria ha affermato in una nota l’ambasciatore statunitense Rahm Emanuel. Il Giappone dovrebbe tenere le elezioni per la sua camera alta del parlamento domenica, con l’Ldp che dovrebbe segnare una clamorosa vittoria.



