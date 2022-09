Tredici arresti e un sequestro di beni per un valore di oltre 3 milioni di euro: è questo il bilancio di una operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Enna nell’ambito di una inchiesta per interposizione fittizia, truffa, falso, reimpiego di capitali illeciti e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Agli arresti anche un avvocato del Foro di Catania. Ecco il video diffuso dalla Finanza a corredo del blitz.

