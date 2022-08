Turista Usa si sente male sull'Etna, soccorso con un elicottero

Tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, allertati dai 118, sono intervenuti insieme con i militari del SAGF della Guardia di Finanza e con i Vigili del Fuoco, per il recupero di un turista di nazionalità americana colto da malore, sul sentiero che dalla zona del Rifugio Citelli porta alla Grotta di Serracozzo, sul versante nord dell’Etna. Le squadre di soccorso, raggiunto l’escursionista ad una altitudine di circa 1.800 metri slm, e valutate le sue condizioni hanno provveduto all’evacuazione del malcapitato per mezzo di un elicottero dei Vigili del Fuoco, che ha imbarcato l’uomo mediante verricello ed elitrasportato fino al vicino piazzale del Rifugio Citelli, dove ad attendere erano presenti i sanitari del 118 con un’ambulanza, per le procedure di ospedalizzazione.

