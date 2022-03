Vento, pioggia e mareggiate: a Catania la vigilia di primavera sembra Natale

Maltempo oggi in tutta la Sicilia con pioggia, forte vento e mareggiate (le immagini del video di Roberto Viglianisi si riferiscono alla città di Catania). Anche le temperature sono scese di alcuni gradi in questo strascico di inverno che soltanto tra qualche giorno cederà il passo alla primavera. Già a partire da domani, secondo le previsioni de ilMeteo.it, il quadro climatico dovrebbe cominciare leggermente a migliorare con un residuo di pioggia anche nella Sicilia orientale e nel Trapanese. Per rivedere il sole e la risalita della colonnina di mercurio bisognerà attendere il prossimo martedì.

