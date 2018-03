D'Alessio vs Tatangelo: la figlia di Gigi non le manda a dire

La separazione tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, ormai confermata dalla stessa cantante di Sora in un'intervista a Vanity Fair, sta assumendo risvolti critici. Uno dei tre figli avuti dal cantante napoletano dall'ex moglie Carmela Barbato, e precisamente Ilaria, è intervenuto sulla vicenda con un post al vetriolo. La ragazza lo aveva pubblicato su Instagram, ma la stessa piattaforma social ha provveduto a rimuoverlo non considerandolo congruo. E così Ilaria, sul suo profilo, mette in evidenza proprio quella cancellazione, accompagnandola con la scritta: "Guardate cosa è successo, per aver detto la verità".

La giovane, che si è laureata lo scorso anno (una foto la ritrae felice tra i genitori), aveva definito l'ormai ex compagna del padre, "una donna cattiva", "un diavolo da cui è nato un angelo", il fratellino Andrea. Ad Ilaria non erano proprio andate giù alcune dichiarazioni di Anna Tatangelo riguardo al fatto che nella bella villa ai Parioli in cui viveva con il compagno fino a pochi mesi fa, "non c'era più intimità per la presenza di troppe persone e che inoltre era spesso costretta a cucinare anche per 30 persone in occasione di pranzi o cene di lavoro organizzate in casa da D'Alessio". L'unica figlia femmina del cantante è sbottata, scrivendo su Instagram ciò che pensava, dal momento "che adesso ho 26 anni e posso parlare" e fornendo una versione dei fatti e anche della persona della Tatangelo, in contrasto con le opinioni della cantante.

Nel post cancellato, Ilaria spiegava ancora di aver provato in questi anni, dopo la sofferenza iniziale per la separazione dei genitori, di instaurare con lei un buon rapporto; cosa che a quanto pare non è accaduta. "Basta con questa storia che lei avesse un buon rapporto con noi figli. Non è vero. Non è mai stato vero».

Gigi D'Alessio per il momento preferisce tacere. Anche sul tentativo della figlia di difenderlo.