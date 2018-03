Catania, il degrado di Vaccarizzo nell'indifferenza dell'amministrazione comunale

Catania - Mi chiamo Francesco Dimattia, sono un cittadino di Vaccarizzo , una frazione facente parte del comune di Catania. E da moltissimi anni che io faccio segnalazioni al Comune per tanti disagi che ci sono qua in questa frazione cosa di cui il Comune non tiene mai conto. È da tantissimi anni che ci battiamo per avere una scuola per i nostri figli. Io ho fatto tante segnalazioni per quanto riguarda le strade, l'acqua, la luce e tanti altri problemi come sulla ss114 che ci sono degli alberi che vogliono essere tagliati e quando ci sono raffiche di vento gli autisti rischiano la vita perché se si rompe un ramo va a finire su una macchina e come ben sapete può scapparci il morto. Io ho anche un account Facebook che si chiama Problemi Vaccarizzo ed evidenzio tutto ciò sia alla circoscrizione sia al sindaco. Il presidente della circoscrizione, fa il possibile per aiutarci, ma dall'amministrazione comunale non siamo presi in considerazione e questo non è giusto. Lo abbiamo invitato tante di quelle volte a venire qua a vedere il degrado che c'è in questa frazione ma non si è mai degnato di venire.

