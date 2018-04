Palma di Montechiaro, stalker arrestato sotto casa della vittima

AGRIGENTO - Era diventato l’incubo della sua ex fidanzata, una donna 40 enne, ormai stanca ed impaurita dalle ripetute molestie e minacce subite. Dopo le prime denunce nei confronti di Salvatore Vella, 36 anni, lo stalker era stato sottoposto al «divieto di avvicinamento» alla donna. Ma la vittima è stata nuovamente minacciata, rivolgendosi subito ai Carabinieri. I militari della Stazione di Palma di Montechiaro nel corso delle successive attività investigative hanno sorpreso l’uomo in flagranza, proprio sotto l’abitazione della ex. A quel punto è scattato l’arresto per l’uomo che è stato posto ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.