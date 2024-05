”Gaeta” e non solo: Enna su più fronti

Stompo in Prefettura, Montesano a Roma

A dieci giorni dalla conclusione del campionato, smaltita la sbornia dei festeggiamenti per il ritorno in Serie D dopo 34 anni, l’Enna comincia a muovere i primi passi. Non sotto l’aspetto tecnico perché ci sarà tempo di riprogrammare una nuova stagione, quanto su altri fronti. Oggi infatti è stata una giornata proficua per il sodalizio gialloverde. Nel pomeriggio si è svolta la riunione in Prefettura per i lavori dello stadio “Gaeta” in vista della Serie D.

Presenti il Prefetto di Enna, S.E. Maria Carolina Ippolito, che ha convocato la riunione, il Sig. Questore Dr. Salvatore Fazzino, il vicario dott. Alessandro Milazzo, il Sindaco di Enna Avv. Maurizio Antonello Dipietro, assistito dall’Assessore ai lavori pubblici Avv. Gaetana Palermo, con la rappresentante dell’ufficio tecnico del Comune di Enna, ing. Noemi Sgarlata e il Presidente della Società gialloverde Luigi Stompo accompagnato dal dirigente Andrea Scriminaci.

“Interesse di tutti i partecipanti al tavolo tecnico – questa una nota della società gialloverde – che si è aggiornato per una prossima riunione da tenere a brevissimo tempo, è quella di assicurare la massima protezione e sicurezza ai sostenitori locali e ospiti che vorranno assistere alle prestazioni della squadra ennese”.

E in mattinata, invece, l’Amministratore delegato Fabio Montesano aveva ricevuto a Roma le congratulazioni per il salto in D, da parte dei massimi vertici nazionali delle professioni dei Notai, Avvocati e Commercialisti. L’occasione era stata quella degli Stati Generali dei Commercialisti d’Italia svoltasi al centro La Nuova della Capitale, con l’Ad ennese che aveva incontrato Giulio Biino (presidente nazionale Notai), Francesco Greco (Avvocati) e Elbano De Nuccio (Commercialisti). E con l’occasione era stato ricordato anche che il progetto dell’ azionariato popolare della società gialloverde era stato promosso dall’Ordine dei Dottori commercialisti di Enna.

