Scontro auto-moto a Caltanissetta: 37enne perde la vita

CALTANISSETTA - Un 37enne ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in via Xiboli, alla periferia di Caltanissetta. Il giovane era alla guida della sua moto, che si è scontrata con la Renault Clio condotta da una donna di Caltanissetta, L. L., 48 anni.

L’uomo, intorno alle 23, chiuso il suo bar in via Xiboli, si stava dirigendo verso casa. Da una prima ricostruzione, effettuata dai poliziotti delle volanti intervenuti sul posto, sembra che Cammarata abbia perso il controllo della due ruote, quando all'altezza di una curva si è trovato di fronte l’utilitaria che procedeva in direzione di Santa Barbara ed è avvenuto lo scontro. Gli agenti stanno ancora lavorando per ricostruire i dettagli dell’accaduto.

Sul posto sono arrivati rapidamente anche i soccorritori del 118; Cammarata è stato subito caricato sull'ambulanza, ma è morto durante il tragitto in ospedale. Lascia la moglie Agnese e due figlie di 6 e 11 anni.

La donna alla guida della Clio è stata trasportata sotto shock in ambulanza all’ospedale Sant'Elia.