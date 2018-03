San Giuseppe, pasta con il "macco" nel rispetto della tradizione

Catania - Al Bar Parisi, nella zona dell' aeroporto, si è rinnovata, per il 40esimo anno consecutivo, la distribuzione gratuita del “macco”, piatto tipico siciliano di pasta con fave, cipolla e finocchietto selvatico. Sono stati preparati 250 kg di pasta e 140 kg di fave, che sono andati letteralmente a ruba. La gustosa pietanza è stata cucinata da Rosario Parisi, Rosario jr ed i figli di Pietro Lombardo. “Il vero segreto è la cottura e la qualità degli ingredienti”, hanno svelato, mentre servivano le tante persone, prevalentemente lavoratori della zona industriale, che ieri non hanno voluto mancare all’appuntamento per la festa di San Giuseppe.