Prende 72 multe dall'autovelox, il giudice di pace la “grazia”

Colleziona più di 70 multe in meno di tre mesi ma il Giudice di pace di Agrigento la "grazia" per l’età avanzata e le precarie condizioni di salute. Protagonista della curiosa vicenda una donna di Mussomeli di 73 anni.

L’automobilista ha stabilito un poco invidiabile record, accumulando nell’arco di una ottantina di giorni ben 72 multe per eccesso di velocità. M.M.S. (queste le sue iniziali) è stata "pizzicata" a viaggiare oltre i limiti di velocità consentiti per 72 volte consecutive da due autovelox, entrambi posizionati sulla "SS 189", la Palermo - Agrigento, all’altezza del bivio Tumarrano.

Con una media di quasi un’infrazione al giorno, la pensionata è finita in una sorta di speciale guinness dei primati. Dopo le continue notifiche da parte dei vigili urbani di San Giovanni Gemini, Comune competente sul territorio in cui sono installati i dispositivi, i figli si sono convinti a rivolgersi a un legale. L’avvocato mussomelese Gero Salamone, al quale la famiglia si è affidata, ha perciò presentato al Giudice di pace di Agrigento una serie di ricorsi contro le contestazioni avanzate.

Ed un primo ricorso, riguardante 20 contravvenzioni, è stato vinto. Il Giudice di pace Marilia Montalbano ha infatti accolto la tesi difensiva secondo la quale la donna, per via della sua età e delle sue condizioni di salute non si sarebbe resa conto della velocità con la quale viaggiava. Forti di questa prima sentenza i familiari dell’automobilista adesso ripongono molta fiducia sull'esito degli altri ricorsi avanzati. Nelle prossime settimane l’ufficio del Giudice di pace di Agrigento dovrà infatti valutare le restanti 52 infrazioni elevate.