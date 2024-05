SeeSicily e il buco di bilancio di 10 milioni: ora anche la Corte dei conti vuole vederci chiaro

Regione Sicilia

Aperto un fascicolo sulle spese per ripianare il settore turistico messo in ginocchio dal Covid

La procura della Corte dei conti (sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana), diretta da Pino Zingale, ha aperto un fascicolo sul buco in bilancio di oltre 10 milioni di euro che sarebbe stato provocato da SeeSicily, il piano per risollevare il turismo messo in ginocchio dal Covid. I dieci milioni rappresentano il totale delle spese “rettificate”, e dunque “non ammissibili”, su 33,5 milioni di fondi certificati, che la Commissione Ue non riconoscerà alla Regione. Che però li ha già spesi.