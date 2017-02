L'Oroscopo del giorno

Un momento tutto per voi vi regala l’ equilibrio e la serenità che vi occorre, sentirete forte di non volere più essere da soli e quindi agite per questo e avrete una serena giornata.

Siete autonomi e se la giornata lo permette cercate di fare solo quello che volete, possibile che il legame di cuore sia da sostenere e da riconfermare con la passione.

Spingete un familiare a fare quello che desidera da tempo, dategli il vostro appoggio. Se siete alla ricerca di un amore o di un lavoro, siete sulla buona strada per ottenerlo.

Rilassatevi dalle tensioni vedendo un bel film e preparatevi ad una bella serata. Potreste dover difendere il vostro amore da una serie di attacchi esterni.

Possibile uno spostamento di una parte delle vostre entrate per una spesa imprevista. In ambito lavorativo, sarete sostenuti da tutti. In ambito affettivo, state attenti alle esigenze del partner

Prendetevi tutto il merito per una situazione lavorativa che va alla grande. Non state a sindacare troppo sulle scelte lavorative e di vita degli altri.

Accantonate timidezza e perplessità e dichiarate i vostri sentimenti alla persona per cui avete perso la testa: non sta aspettando altro. Giro d'affari in cambiamento

Avete i vostri progetti per la testa e non mostrerete troppo entusiasmo per le tentazioni con cui il partner cercherà di attirare la vostra attenzione. Sul lavoro risolvete, una questione delicata.

Giornata costruttiva, in cui potete gettare le basi per sviluppi futuri. Una nuova serenità con chi vi ama vi permette di dedicarvi con più efficacia anche al vostro lavoro.

L'amore è saldo e l'armonia di fondo stabile, nonostante i disaccordi passeggeri. In circostanze insolite, farete nuove amicizie, disposte ad aiutarvi.

Per rilassarvi da marte disarmonico concedetevi un periodo di libertà, o dei momenti di stacco da responsabilità. Vivacità quanto basta per ravvivare comunque la giornata.

I vostri ambiziosi progetti lasciano oggi poco spazio all'amore e all'amicizia: qualcuno vi rinfaccerà la vostra distrazione. Evitate discussioni per motivi di prestigio e guardate avanti.