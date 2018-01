Antitrust, indagini su Apple e Samsung

ROMA, 18 GEN - L'Antitrust ha avviato due distinti procedimenti per pratiche commerciali scorrette nei confronti delle società dei gruppi Samsung e Apple operanti in Italia. Lo comunica l'Autorità, spiegando che la decisione è stata presa ad esito di segnalazioni di consumatori e di un'attività preistruttoria svolta d'ufficio. I professionisti avrebbero posto in essere "una generale politica commerciale volta a sfruttare le carenze di alcuni componenti per ridurre nel tempo le prestazioni dei propri prodotti e indurre i consumatori ad acquistarne nuove versioni".