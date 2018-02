Aferpi a Jindal. Calenda, closing marzo

ROMA, 22 FEB - L'accordo per la cessione di Aferpi da Cevital a Jindal "sarà firmato domani mattina per ragioni di fuso orario e il closing è previsto entro fine marzo". Lo ha annunciato il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda: "Sono soddisfatto, anche se in questi casi dobbiamo essere prudenti", ha aggiunto.