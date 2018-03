Confcommercio: consumi +0,3% a febbraio

ROMA, 21 MAR - A febbraio i consumi crescono dello 0,3% rispetto a gennaio ma rallentano rispetto a febbraio 2017 (-0,1%, a gennaio il dato tendenziale era -0,8%). Sono i risultati dell'indicatore sui consumi della Confcommercio (Icc) che rileva come su base congiunturale siano diminuiti i consumi per i servizi (-0,1%) mentre sono aumentati quelli dei beni (+0,5%). La Confcommercio stima per marzo 2018 una crescita congiunturale nulla del Pil mensile e una variazione tendenziale dell'1,2%, in rallentamento rispetto al mese di febbraio 2018. Nel primo trimestre 2018 - si legge in una nota - il Pil è previsto crescere dello 0,2% in termini congiunturali, mentre il tasso di crescita tendenziale si attesterebbe all'1,4%.