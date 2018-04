Volkswagen: ricavi I trimestre a 58,2mld

ROMA, 26 APR - Volkswagen chiude il primo trimestre in linea con le attese degli analisti. La casa di Wolfsburg mette in bilancio ricavi per 58,2 miliardi di euro contro stime comprese in un range tra 56,44 e 59,50 miliardi, secondo quanto scrive Bloomberg. L'utile pre-tasse si è attestato a 4,48 miliardi di euro mentre l'utile operativo è stato di 4,21 miliardi di euro. Volkswagen conferma gli obiettivi per quest'anno. "Il gruppo si trova in una posizione economica solida", ha detto il nuovo amministratore delegato Herbert Diess.