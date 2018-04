Borsa: Milano prosegue in calo

MILANO, 27 APR - La Borsa di Milano prosegue in calo con il Ftse Mib che cede lo 0,23% a 23.987 punti. Piazza Affari è in controtendenza con l'andamento degli altri listini europei. In rialzo il rendimento del Btp a 1,75% e lo spread con il Bund in lieve rialzo a 117 punti. In fondo al listino Fca (-2%), dopo i conti positivi del primo trimestre con un utile in rialzo e l'indebitamento in calo. Male anche Eni (-0,8), con la trimestrale che vede un utile netto pari a 946 milioni di euro (-2%) e un utile netto adjusted di 978 milioni (+31%). Tenaris cede lo 0,1%, nonostante i contri positivi del primo trimestre. In negativo Luxottica (-1%), Exor (-0,9%) e Brembo (-0,3%). In ordine sparso le banche. In terreno negativo Unicredit e Ubi (-0,4%), Intesa ed Mps (-0,2). In rialzo Banco Bpm e Cairge (+1,1%), Bper (+0,8%) Banca Generali (+0,3%). Debole Tim (-0,1%), alle prese con i contrasti tra il fondo Elliott e Vivendi per la governance della società. Bene Mediaset (+1,1%).