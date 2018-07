Tria,rallenta Ue,impatto anche su Italia

ROMA, 17 LUG - L'economia italiana registra "tassi di crescita positivi" ma "a ritmo lievemente inferiore a quello medio del 2017" e "per l'anno in corso appare ancora possibile conseguire una crescita non lontana da quella programmata, anche se il quadro fa prevedere un rallentamento e una lieve revisione al ribasso per l'andamento delle esportazioni e della produzione". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria in audizione in commissione Finanze al Senato. Anche per il 2019 gli istituti internazionali indicano "un rallentamento dei principali paesi europei e questo avrà un impatto anche sull'economia italiana".