Enna, conto alla rovescia per l'avvio della raccolta differenziata

ENNA - È iniziato il conto alla rovescia per l'inizio della raccolta differenziata ad Enna. Lo “start” è previsto per lunedì mattina quando gli operatori ecologici inizieranno la raccolta porta a porta secondo le indicazioni di “EcoEnnaServizi”. L’inizio della differenziata coinvolgerà Enna alta e Pergusa mentre ad Enna bassa si prevede di iniziare a marzo, il tempo utile a far arrivare i mastelli. Così come da calendario si inizia con il ritiro, nelle utenze domestiche, dell'umido che avverrà il lunedì, mercoledì e venerdì; martedì sarà invece il turno dell'indifferenziato; mercoledì oltre all'umido il vetro; giovedì plastica; venerdì umido, carta e cartone; sabato indifferenziato. Nelle utenze non domestiche il lunedì mattina sarà ritirato l'umido, nel pomeriggio vetro, indifferenziato e cartone; martedì mattina plastica ed indifferenziato, pomeriggio umico, carta e cartone; mercoledì mattina umido e vetro, pomeriggio indifferenziato e cartone; giovedì mattina plastica, pomeriggio umido e cartone; venerdì umido e carta, pomeriggio plastica, indifferenziato e cartone; sabato mattina indifferenziato, pomeriggio umido, vetro e cartone.

Già il 22 novembre la nuova società ha iniziato la consegna dei mastelli per l'umido, mentre dal 27 dicembre è toccato ai bidoni blu da 40 litri per carta e cartone; la consegna continuerà da lunedì al sabato dalle 8 alle 12 ed il lunedì e mercoledì anche dalle 15 alle 18. “EcoEnnaServizi” sta inoltre lavorando per ampliare il parco mezzi e lunedì si chiuderà la manifestazione di interesse per l'acquisto di tre mezzi con vasca e costipatore da utilizzare nella raccolta e trasporto dei rifiuti.