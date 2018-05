Autodromo di Pergusa, Pirelli vi testerà pneumatici moto

PERGUSA - Sono iniziati i lavori di aggiornamento dell’Autodromo di Pergusa, alle porte di Enna, previsti dall'accordo firmato nei giorni scorsi tra Pirelli e Consorzio Ente Autodromo Pergusa. Gli interventi - che avranno una durata stimata in 50 giorni - prevedono il totale rifacimento dei 4.950 metri del manto asfaltato e la sostituzione dei cordoli oltre alla ristrutturazione del paddock e di alcune infrastrutture del'impianto. Per Pirelli si tratta di una importante estensione del programma che prevedeva l’utilizzo del circuito siciliano in esclusiva per 120 giorni l’anno e che si estenderà ora a 150 giorni l’anno fino al 2030 per implementare le attività di sviluppo e testing di pneumatici moto.

«La scelta di Pergusa si spiega con le caratteristiche tecniche del circuito - ha detto Francesco Pietrangeli, direttore mercato Italia di Pirelli Moto - ed è conseguente ala nostra presenza in Sicilia con il Centro Sperimentazione di Giarre, dove lavorano 35 persone e che periodicamente ospita giornalisti e tecnici provenienti da tutto il mondo. Un autodromo come Pergusa a poca distanza dalla nostra base di Giarre da anni costituisce per noi un importante proving ground in cui collaudiamo, sperimentiamo e sviluppiamo i pneumatici moto perché offre spazi, rettifili, e curve veloci delle quali necessitiamo per queste attività. La sua collocazione geografica garantisce condizioni meteo ideali per le attività di collaudo con il caldo torrido estivo e le rigidi temperature invernali. Dopo questi lavori sarà davvero un impianto straordinario sul quale potremo continuare a lavorare in sicurezza ed ottenendo dati importanti. Gli stessi che poi vengono riportati nella produzione di serie e si traducono in maggiore sicurezza oltre che prestazioni».

Nella base di Giarre, in provincia di Catania, dove Pirelli è attiva da 25 anni con il proprio Testing Department - una nutrita squadra di tecnici e collaudatori porta avanti lo sviluppo dell’intera gamma Pirelli moto con test su strada, pista e fuoristrada - è ospitato anche il Pirelli Racing Department che è formato da circa 10 persone, ognuna con un compito ben preciso da svolgere nell’ambito dello sviluppo dei pneumatici da competizione per le due ruote.

«La decisione di supportare i lavori di rifacimento del'Autodromo di Pergusa - ha sottolineato Pietrangeli,- è stata per noi una scelta naturale. Pirelli è da sempre una realtà con forte respiro internazionale ma che, nel corso degli anni, ha sempre fato della propria italianità un punto di forza importante sia in termini di comunicazione che in termini industriali. La centralità italiana di Pireli, che mantiene a Milano il suo headquarter e il Centro di Ricerca e Sviluppo, è sottolineata anche oggi da questo importante accordo che fissa a Pergusa il baricentro tecnologico delle attività di sperimentazione del comparto moto a livello Mondiale».