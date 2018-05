Fabbro accoltellato e ucciso a Piazza Armerina, l'omicida fa scena muta

PIAZZA ARMERINA - Mario Grillo, 52 anni, operaio, accusato di avere ucciso ieri pomeriggio, con una coltellata, il fabbro Enrico Coco, 44 anni, dopo essere stato sottoposto a fermo di polizia è stato trasferito nel carcere di Enna. Nella notte è stato interrogato ma sembrerebbe essersi avvalso della facoltà di non rispondere.

All’omicidio, al culmine di una lite, i cui motivi appaiono ancora confusi, hanno assistito il fratello della vittima ed un amico che hanno subito trasportato Coco in ospedale, dove è morto dissanguato. Il fendente, infatti avrebbe colpito in fabbro alla femorale, non lasciando scampo. Sull'omicidio indaga la polizia.