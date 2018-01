Nek, Max e Renga: tre amici sul palco ad Acireale

Acireale (Catania) - Il nuovo singolo di Max Pezzali, Nek e Francesco Renga è “Fatti avanti amore”. Come gli altri già rilasciati, anche questo nuovo singolo rappresenta uno dei successi di uno degli artisti coinvolti nel nuovo progetto del trio, com’è successo per “Gli Anni” e “Il mio giorno più bello nel mondo”. La registrazione del brano è avvenuta durante le sessioni di prova per il nuovo tour che partirà il 18 gennaio da Jesolo. Il “Max Nek Renga, il Tour” farà tappa anche in Sicilia. Unico appuntamento il 3 febbraio al Pal’Art Hotel di Acireale per una organizzazione di Giuseppe Rapisarda Management. Tre amici. Tre grandi artisti. Tre carriere straordinarie: Nek. Max. Renga. Sono loro i protagonisti dell’imperdibile tour che caratterizzerà il 2018: tra qualche giorno, infatti, Max Pezzali, Nek e Francesco Renga saranno insieme sui palchi dei principali palasport italiani. Sono stati colonna sonora di intere generazioni: Max Pezzali ha venduto oltre 7 milioni di dischi, Nek é l'artista italiano più suonato dalle radio nell'ultimo anno, Francesco Renga ha una carriera caratterizzata da oltre 1850 concerti.

In questo tour si metteranno alla prova ancora una volta. Unendo le loro straordinarie carriere creeranno una miscela che si preannuncia esplosiva: sul palco, infatti, i tre protagonisti della musica italiana saranno sempre insieme, per tutta la durata dello spettacolo, reinterpretando i brani più significativi degli oltre 25 anni di carriera di ciascuno. Sul palco ogni artista porterà dieci dei propri pezzi che hanno conquistato la musica italiana. Tutti i tre componenti, canteranno tutte le canzoni. Il loro singolo inedito “Duri Da Battere” ha già ottenuto più di 2milioni di visualizzazioni su Youtube. Milioni anche i commenti e le condivisioni da parte dei fan. Un inedito trio che ha raccolto i consensi di tutto il panorama musicale.