Amatrice sito del World Monument Fund

NEW YORK, 16 OTT - Amatrice scelta tra i siti del World Monument fund 2018. L'annuncio e' stato fatto questa mattina a New York, nella sede dell'organizzazione che si occupa di preservare i siti archeologici e di interesse culturale nel mondo. La cittadina laziale distrutta dal terremoto il 24 agosto del 2016 e' stata inserita nella categoria 'disastri naturali'. Il Wmw ha scelto 25 siti, tra cui appunto Amatrice, in una rosa di 170 nomination.