Cucchi: sorella, ci siamo,parte processo

ROMA, 20 OTT - "Finalmente ci siamo. Il 16 novembre si parte col processo e mi auguro di vedere in aula il maresciallo Mandolini che lo ricordo è imputato, visto che continua a fare lo spavaldo sui social". Così Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, oggi in aula dopo aver appreso la designazione del collegio che giudicherà gli imputati per la morte del fratello. "Ho fiducia che questa volta - ha aggiunto - i responsabili della morte di mio fratello e di anni ed anni di depistaggi saranno puniti".