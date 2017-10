Torino: Ream, Rolando in procura

TORINO, 21 OTT - E' arrivato a Palazzo di giustizia l'assessore al Bilancio del Comune di Torino, Sergio Rolando, per essere interrogato dai pm che indagano sul caso Ream. L'audizione è in programma nel pomeriggio. Rolando, dopo avere ricevuto insieme alla sindaca Chiara Appendino un avviso di garanzia per falso ideologico, aveva chiesto ai pm di essere ascoltato. L'indagine riguarda l'estromissione dai bilanci comunali del 2017 di un debito di 5 milioni verso la società Ream. In mattinata, secondo quanto si apprende, la procura ha ascoltato come testimone un revisore dei conti. Nell'inchiesta è indagato anche il Capo di Gabinetto del Comune, Paolo Giordana.