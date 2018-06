Papa: mondo non ha bisogno di legalismo

CITTA' DEL VATICANO, 20 GIU - "Il mondo non ha bisogno di legalismo, ma di cura. Ha bisogno di cristiani con il cuore di figli". Lo ha detto il Papa nell'udienza generale, nella quale ha proseguito le catechesi sui comandamenti. "L'uomo è di fronte a questo bivio: Dio mi impone le cose o si prende cura di me? I suoi comandamenti sono solo una legge o contengono una parola per curarsi di me? Dio è padrone o Padre? Che cosa pensate voi: Dio è padrone o Padre? - ha chiesto Papa Francesco ai fedeli a piazza San Pietro - Siamo sudditi o figli? Questo combattimento, dentro e fuori di noi, si presenta continuamente: mille volte dobbiamo scegliere tra una mentalità da schiavi e una mentalità da figli", ha detto il Papa. Alla fine dell'udienza un gruppo di circensi del Rony Roller Circus si è esibito a piazza San Pietro. "Ogni bellezza ci avvicina a Dio", ha detto il Papa ringraziandoli per l'esibizione.