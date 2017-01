Rigopiano: dispersa coppia Monterotondo

ROMA, 20 GEN - C'è anche una coppia della provincia di Roma, tra i dispersi dell'hotel Rigopiano travolto e devastato da una valanga. Lei, Valentina Cicioni, di Mentana, è infermiera al Policlinico Gemelli di Roma; lui, Giampaolo Matrone, è titolare di una pasticceria a Monterotondo. L'ultima foto postata dalla donna sui social è del 17 gennaio, alle 22,21, ed è localizzata proprio al Rigopiano; ritrae una intensa nevicata con la didascalia "Nevica poco". Amici e conoscenti hanno lasciato finora oltre 150 commenti di incoraggiamento, preghiere, ma anche cuoricini ed emoticon in lacrime. Gli ultimi messaggi sono di pochi minuti fa: "Ragazzi, novità nessuna ancora?" "Sembra proprio di no" risponde un altro utente. La notizia che la coppia sia tra i dispersi, anticipata da alcuni quotidiani, è stata confermata dal Comune di Monterotondo. La loro figlia piccola non era con loro, ma a casa con i nonni. La coppia è conosciuta: la pasticceria di Matrone è nel centro di Monterotondo.