Cade in voragine montagna, disperso

AOSTA, 21 FEB - Un giovane scialpinista scandinavo di 18 anni è disperso dopo essere finito in un profondo crepaccio sul Monte Rosa mentre stava sciando con il padre. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio sopra la Capanna Gnifetti, a circa 3.800 metri di quota, nella valle di Gressoney. A peggiorare la situazione è stato il crollo di un ponte di neve che è finito sopra lo sciatore. Le speranze di ritrovare la scialpinista in vita sono molto scarse. A dare l'allarme è stato il padre che ha assistito alla caduta ed è sceso per circa 400 metri prima di trovare una zona dove il telefono prendesse la linea. Nella zona la visibilità è ridotta e soffia un forte vento: per questo l'elicottero non ha potuto raggiungere il luogo dell'incidente e sono dovute salire delle guide alpine a piedi. le ricerche sono state sospese alle 18.30. Lo scialpinista - di cui non è stata resa nota l'identità - è precipitato per diversi metri all'interno della fessura di ghiaccio. Sull'accaduto indaga la guardia di finanza. (ANSA).