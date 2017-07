Scossa 4,2 nella notte vicino a Amatrice

ROMA, 22 LUG - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata alle 4:13 tra le province dell'Aquila, Rieti e Teramo. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 14 km di profondità; l'epicentro è stato a 3 km da Campotosto (L'Aquila), 8 da Amatrice (Rieti) e 12 da Crognaleto (Teramo). La scossa, seguita da altre più leggere, è stata chiaramente avvertita dalla popolazione, anche fino a Rieti. Secondo la Protezione civile non sono stati segnalati danni a persone o cose in seguito alla scossa. La Sala situazione Italia del Dipartimento si è messa subito in contatto con le strutture locali del Sistema nazionale di Protezione civile, per le verifiche del caso.