A Tremestieri Etneo uno spazio verde abbandonato che potrebbe diventare un parco

Questo è un bellissimo e immenso spazio verde sito a Tremestieri Etneo in Via Dei Giardini,spazio completamente abbandonato.Mi rivolgo gentilmente al sindaco Ranno chiedendogli: perché non lo trasforma in un parco con giochi per bambini e relax per noi cittadini di Tremestieri? Grazie, da una concittadina.

