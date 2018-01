Maltempo (e vento forte), in tilt i collegamenti con le isole minori siciliane

Collegamenti marittimi in tilt in Sicilia a causa del maltempo. Sono state annullate, infatti, le corse del mattino che collegano Milazzo alle Eolie, Trapani alle Egadi e Palermo a Ustica. A renderlo noto è la Siremar spiegando che "In caso di miglioramento" delle condizioni meteo sulla tratta Milazzo-Vulcano-Lipari-Salina è possibile, intorno le 10, la partenza della motonave Filippo Lippi.

Il meteo per oggi prevede cielo sereno o poco nuvoloso con un aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio sulle regioni tirreniche e sulla Campania. Temperature minime in diminuzione. Venti forti di Maestrale su Sicilia, Calabria e Puglia in attenuazione. Agitato il mar Adriatico meridionale.