Russia: 243 osservatori a presidenziali

MOSCA, 23 FEB - La Camera bassa del Parlamento russo, la Duma, inviterà alle elezioni presidenziali russe 243 osservatori provenienti da 74 Paesi. Lo ha reso noto il capo della commissione per gli Affari Internazionali, Leonid Slutsky. "Ci saranno 23 deputati del Parlamento europeo, 107 deputati e senatori di parlamenti nazionali, nove tra sindaci e ministri", ha detto Slutsky, citato dalla Tass. Il vice presidente della Duma, Petro Tolstoy, in precedenza ha precisato che l'Assemblea parlamentare dell'OSCE invierà oltre 111 osservatori da 30 Paesi. Le elezioni presidenziali in Russia sono previste per il 18 marzo.