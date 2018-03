Migranti: Erdogan a Ue, 'dateci i soldi'

ISTANBUL, 19 MAR - "Nel summit con l'Ue di Varna, metteremo davanti a loro tutte le immagini" dei campi di rifugiati in Turchia. "Diremo: Se intendete fornire assistenza finanziaria ai rifugiati, allora fatelo. Se no, siate onesti con noi. Non continuate a ritardare, dateci i soldi". Così il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, a una settimana dall'incontro con i vertici dell'Unione, parlando dell'accordo sui rifugiati siglato 2 anni fa tra Ankara e Bruxelles. "Non giocate con il nostro orgoglio. Loro pensano che stiamo chiedendo l'elemosina, ma i turchi non sono così. Parlano di sbloccare altri 3 miliardi, ma non abbiamo ancora ricevuto la prima parte", ha aggiunto Erdogan.