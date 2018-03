Francia: scioperi contro riforme Macron

PARIGI, 22 MAR - Traffico ferroviario molto rallentato, voli annullati, scuole chiuse: statali e ferrovieri scendono in piazza oggi contro i progetti di riforma del governo, "per un servizio pubblico di qualità e per la difesa del loro statuto", secondo le parole d'ordine delle 180 manifestazioni previste in tutto il Paese. Quelle di Parigi - da una parte gli "cheminot", i ferrovieri, dall'altra gli statali (ospedalieri, insegnanti, impiegati ma anche studenti) - convergeranno nel primo pomeriggio alla Bastiglia. Per quanto riguarda di ferrovieri, si tratta - secondo i 7 sindacati che partecipano alla mobilitazione - di un "primo avvertimento" in vista dei tre mesi di agitazioni "a macchia di leopardo" (2 giorni su 5) previste da aprile a giugno. Di fronte alla protesta unitaria, la prima grande sfida sociale per il presidente Emmanuel Macron, il governo dichiara "fortissima determinazione a proseguire le trasformazioni" della Francia, assicurandosi - "che i fili della concertazione e del dialogo siano sempre in funzione".