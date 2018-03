Londra,pacco sospetto fuori da 'Gherkin'

ROMA, 23 MAR - Il celebre grattacielo 'The Gherkin', nel centro di Londra, è stato chiuso al pubblico e transennato per il ritrovamento di un "pacco sospetto". Lo riferisce il Sun citando la polizia della capitale britannica. L'edificio, disegnato da Norman Foster e ribattezzato il 'cetriolo' per la forma caratteristica, ospita soprattutto uffici. "Abbiamo cordonato la zona attorno al St Mary Axe per il ritrovamento di un pacco sospetto (una scatola) attorno alle 8.56", ha scritto su Twitter un portavoce della polizia. "Chiediamo ai cittadini di evitare la zona", ha aggiunto.