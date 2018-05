Brasile, Temer: concessioni a camionisti

BRASILIA, 28 MAG - Il presidente brasiliano Michel Temer ha annunciato una serie di concessioni alle rivendicazioni dei camionisti in sciopero, principalmente sul prezzo del carburante, per arrivare ad un accordo che garantisca la fine del blocco delle strade, arrivato ieri al settimo giorno e che ha paralizzato il Paese. In un breve discorso televisivo dal palazzo di governo - dove ieri è stato per tutta la giornata in una riunione di emergenza - Temer ha promesso sgravi fiscali sul prezzo del diesel per 60 giorni, l'eliminazione dei pedaggi per i viaggi senza carico, una tabella di prezzi minimi per i trasporti e la garanzia che il 30% di quelli gestiti del centro federale di approvvigionamento andranno a camionisti autonomi.