Putin a Fox, cose cambiate in meglio

NEW YORK, 17 LUG - Le cose sono cambiate in meglio per Stati Uniti e Russia dopo l'incontro di Helsinki: ''è un inizio, un buon inizio''. Lo afferma il presidente russo, Vladimir Putin, in un'intervista a Chris Wallace di Fox dopo l'incontro con Donald Trump.''La Russia come Stato non ha mai interferito con gli affari americani'', ha poi aggiunto Putin. Sollecitato dal giornalista a rispondere dell'incriminazione di 12 russi da parte del procuratore Mueller, il presidente russo prima afferma che "è completamente ridicolo'' pensare che qualcuno dalla Russia abbia potuto influenzare gli Stati Uniti e la scelta di milioni di americani''. Poi Wallace gli porge una copia del dossier dell'incriminazione: Putin sorride ma non lo prende, e prega il giornalista di appoggiarlo sul tavolo.