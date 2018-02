A cavallo contro un palo, multato il fantino spericolato di Palermo

PALERMO - Identificato il giovane che lo scorso 16 febbraio era finito in un video pubblicato su alcuni siti online mentre a cavallo, al galoppo, si schiantava contro un palo lungo via Sandro Pertini. I carabinieri hanno ricostruito la dinamica dei fatti accertando che il video è stato registrato l’11 febbraio intorno alle 7 del mattino nel quartiere ZEN 2.

Il 26enne, residente a Monreale, a seguito dell’incidente è stato trasportato all’Ospedale "Villa Sofia". Ai medici del pronto soccorso ha raccontato di essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. Dopo la visita è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. Le verifiche effettuate in collaborazione con i Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo hanno permesso di individuare il proprietario del cavallo: F.P., palermitano 26 anni. Durante l’ispezione dell’area dove era custodito l’animale, nel quartiere Partanna Mondello, l’animale è stato visitato da personale veterinario dell’Asp. Ha riportato un’escoriazione a una zampa.

Il proprietario è stato multato per non aver ottemperato agli obblighi di registrazione. Custodiva anche un altro cavallo senza la documentazione necessaria per l’individuazione. Elevate contravvenzioni per 5.498 euro. Durante l’operazione i militari hanno sequestrato le stalle dove venivano custoditi gli animali, perchè abusive. Anche per i cavalli è scattato il sequestro.