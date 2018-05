Palermo, maxi furto alla Fiera del Mediterraneo: portati via 90 gazebo del valore di 110.000 euro

PALERMO - Furto nel padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo, a Palermo, ai danni del Comune. Un funzionario ha chiamato i carabinieri e denunciato che nella notte tra giovedì e venerdì scorso qualcuno è entrato e ha portato via 90 gazebo dal valore di 110 mila euro. Sono in corso indagini da parte dei militari per stabilire come siano riusciti ad entrare i ladri visto che gli ingressi sono chiusi da cancelli, e si sta cercando di acquisire le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per cercare di individuare i furgoni che sono stati necessari per portare via le strutture.

Verifiche su possibili negligenze da parte del personale, poi, sono state disposte dal vice sindaco di Palermo, Sergio Marino, che ha richiesto al capo area e al dirigente una "dettagliata relazione" da trasmettere agli organi inquirenti e ha disposto «che già nei prossimi giorni, eseguite le dovute verifiche, si provveda all'eventuale trasferimento e avvicendamento del personale, fatta salva la possibilità di interventi disciplinari previsti dal contratto». Analoga richiesta è stata inoltrata a tutte le aziende il cui personale opera all'interno della Fiera del Mediterraneo.