Gianfranco Miccichè ai vescovi siciliani: «Basta strali contro i politici»

PALERMO - «Basta strali contro i politici e no ad ingerenze nella campagna elettorale. Se è reale il loro interesse nei confronti delle azioni che la politica intende intraprendere per aiutare chi vive in povertà, i vescovi siciliani si informino direttamente con chi ha questa responsabilità, anziché lanciare strali attraverso comunicati stampa». Lo dice il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, replicando al documento della Conferenza episcopale siciliana. La presidenza dell’Ars ricorda che «è stata avviata la trattativa con i sindacati e non ci saranno aumenti contrattuali».