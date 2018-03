I “ribelli” di Forza Italia: «Miccichè scappa fisicamente dal confronto»

PALERMO - «Andiamo oltre Miccichè. Pensiamo alla gente. Non possiamo confrontarci con chi scappa fisicamente di fronte alla realtà dei fatti e di fronte ai numeri». Questa è la sintesi dell’incontro che tra i deputati di Forza Italia Marianna Caronia, Rossana Cannata, Tommaso Calderone e Riccardo Gallo.

«Miccichè aveva indetto una riunione? L’ha rimandata? Miccichè si contraddice ancora una volta. Non vuole confrontarsi. Ognuno a questo punto - si legge in una nota - si assuma le sue responsabilità. Abbiamo chiesto una cosa sola dal primo momento: l’azzeramento dei vertici di Forza Italia in tutta la Sicilia; è una mortificazione vedere e sentire esternazioni in difesa di un risultato elettorale che è stato disastroso. I numeri sono lampanti: si è passati da 14 a 3 senatori, da 24 a 6 deputati. Il capogruppo Milazzo che ci accusa di aver chiesto poltrone. Ancora una volta, chi dovrebbe essere la nostra voce corale, perde l’occasione di stare zitto».