M5S critico su manovra: «Maxi tabella H per gli appetiti dei partiti»

PALERMO - «Una maxi tabella H per accontentare gli appetiti dei partiti, nemmeno durante l’era Crocetta, probabilmente, si era arrivato a tanto». Il M5S all’Ars boccia la manovra che sta per sbarcare in aula «dopo essere stata gonfiata a dismisura dai partiti che non si sono risparmiati per piazzare la propria bandierina». «Una manovra che doveva essere secca e lineare - dicono i deputati - è diventata monstre a causa di una pioggia di norme ad deputatum che non sono certo pensate per il bene della Sicilia. Dentro la finanziaria c'è di tutto, dal finanziamento per le regate a quello per i borghi belli, fino al finanziamento ai comuni bandiera blu. È lecito ora pensare dove sarà trovata la copertura finanziaria, atteso che si stava per tagliare sulla cultura per mancanza di risorse».



I deputati M5S mettono l’accento anche sulle procedure «non proprio lineari che si stanno seguendo. Il collegato - dicono - andava approvato a parte e non in contemporanea con la manovra, come si tenterà di fare. Una forzatura, figlia dell’ingerenza dei partiti di cui questo governo si mostra ogni giorno che passa sempre più succube».