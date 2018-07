Dai precari agli impegni di spesa, la Finanziaria regionale bocciata a Roma

Non è un verdetto definitivo, la relazione del Ragioniere generale dello Stato sulla finanziaria regionale 2018. Il documento, 13 pagine, è stato trasmesso all’Ufficio legislativo del ministero dell’Economia, che si coordinerà con tutti i ministeri a cui il massimo organo di controllo dei conti del Mef ha chiesto chiarimenti.

Un preavviso dell’ennesima “mannaia” di Roma? Lo scopriremo presto. Il rischio è l'impugnativa di buona parte delle norme che costituiscono la manovra finanziaria del governo Musumeci.

Queste, nel dettaglio, le norme che hanno fatto storcere il naso.

Un primo dubbio accomuna due articoli della Finanziaria siciliana: il 4 (sulla dotazione organica dell’Irfis) e il 64 (l’attesissima stabilizzazione dei circa 2.800 ex Pip del “bacino Palermo”). Per il Ragioniere generale dello Stato entrambe le norme «sembrano porsi in contrasto» con il blocco delle assunzioni esteso, fino al 30 giugno 2018, anche alle società sottoposte al controllo delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione si ammette che la Regione Siciliana ha «potestà legislativa esclusiva» in materia di ordinamento di uffici ed enti regionali e di status giuridico dei dipendenti, ma la conclusione è comunque il rinvio delle norme su Irfis e Pip ai Dipartimenti del Tesoro e della Funzione pubblica «circa eventuali profili di illegittimità costituzionale».

L'ARTICOLO COMPLETO SU LA SICILIA IN EDICOLA