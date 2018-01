Vittoria, spari contro centro ricreativo per stranieri, denunciato un 27enne

Scoperto in poche ore l’autore di una sparatoria avvenuta martedì pomeriggio in un centro ricreativo nella centralissima via Senia a Vittoria, nel Ragusano e che sarebbe potuta finire in tragedia. Si tratta di un giovane incensurato di 27 anni, G.B., con disturbi depressivi, che è stato denunciato dai carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 27enne si sarebbe presentato davanti il locale in quel momento frequentato da diverse persone e avrebbe esploso alcuni colpi di pistola calibro 9x21, regolarmente detenuta in quanto l’uomo è titolare di porto d’armi per uso sportivo. Poi si era dileguato a bordo di una Renault Megane, facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, coordinate dal sostituto procuratore di Ragusa, Marco Rota, hanno consentito di identificare il giovane, incastrato dai numerosi filmati dei sistemi di videosorveglianza, pubblici e privati, della zona e ai racconti di alcuni testimoni. Durante il sopralluogo, inoltre, i militari hanno trovato e sequestrato due ogive appartenute ai proiettili dell’arma utilizzata.

Durante la perquisizione dell’auto usata dal 27enne per fuggire è stato trovato un bossolo calibro 9x21, altri due sono stati scoperti nell’abitazione dell’uomo, dove è stata rinvenuta anche la pistola usata, una semiautomatica marca Feg. Tutto è stato posto sotto sequestro. La posizione del 27enne è tuttora al vaglio dell’Autorità giudiziaria, dinanzi alla quale dovrà rispondere di minaccia e danneggiamento aggravato.