Sequestro ProActiva, Pm: «Loro unico scopo era di approdare in Italia»

POZZALLO (RAGUSA) - La Ong spagnola ProActiva Open Arms ha agito con l’unico scopo di approdare in Italia benché ciò non fosse necessario né imposto dalla situazione, mentre avrebbe dovuto attenersi alle indicazioni fornite loro in maniera tempestiva e reiterata da Roma come prevede il Codice di autoregolamentazione firmato col Viminale. E invece l’Ong non ha seguito le indicazioni di chiedere di potere sbarcare a Malta, porto più vicino, che per questo sarebbe stato un approdo comodo e sicuro per le vite dei migranti soccorsi. E', secondo quanto si apprende in ambienti giudiziari, una delle accuse mosse dalla Procura distrettuale di Catania all’Ong nel provvedimento di fermo della nave, che è ormeggiata nel porto di Pozzallo (Ragusa).

Più nel dettaglio, sempre secondo quanto appreso in ambienti giudiziari, alla ProActiva Open Arms viene contestata la circostanza che il salvataggio di migranti al largo della Libia sarebbe continuato nonostante la guardia costiera locale avesse assunto il comando delle operazioni, come comunicato alla nave dell’Ong dal comando generale della Capitaneria di porto di Roma. Il fatto, poi, che a Malta dopo il trasbordo di un neonato di tre mesi e della madre su una motovedetta, la Ong invece di chiedere di potere sbarcare ha proseguito la navigazione in acque internazionali, senza dare seguito agli inviti dei comandi che coordinano i soccorsi in mare di Spagna e di Roma di chiedere di potere sbarcare a La Valletta, continuando a spostarsi verso Nord. Si tratta di condotte che, secondo la Procura di Catania, dimostrerebbero appunto la volontà della Ong di avere come obiettivo preordinato di sbarcare in Italia, come poi avvenuto, violando anche il Codice di autoregolamentazione siglato col Viminale.

Intanto l’equipaggio (una quindicina tra uomini e donne) e il comandante della nave dell’ong spagnola «Proactiva Open Arms», non parlano. Il comandante Marc Reig Creus, 42 anni, è rimasto per tutta la mattina chiuso in cabina ed non ha voluto avere alcun contatto con i giornalisti, rinviando alla conferenza stampa dei vertici della Ong spagnola a Barcellona. Frattanto l’equipaggio ha effettuato alcune manovre in banchina. In particolare è stata ritirata la scaletta d’accesso alla nave e sono stati rafforzati gli ormeggi, sia per il forte vento ma anche in considerazione della prolungata permanenza nel porto dopo il sequestro dell’imbarcazione.