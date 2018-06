A Comiso il Pd detronizzato dal centrodestra: Maria Rita Schembari sindaco

COMISO - Maria Rita Schembari è il nuovo sindaco di Comiso. Il primo sindaco donna della storia della città casmenea. L’unico sindaco donna del Libero Consorzio dei Comuni di Ragusa. «Comiso voleva cambiare, Comiso ha cambiato»: questo è stato il commento a caldo di Maria Rita Schembari. A lei sono andate 7362 preferenze il 50, 25 %, 7288 sono state le preferenze per Spataro che ha raggiunto il il 49,75 %. Fino all’ultimo il testa a testa tra Maria Rita Schembari e il sindaco uscente Filippo Spataro ha tenuto col fiato sospeso i due contendenti ma anche gli elettori.

Un passaggio dall’amministrazione del centrosinistra a quella del centrodestra che al primo turno aveva visto 234 in più per Spataro, ma che già dall’inizio al secondo turno ha visto vincente, anche se per pochissimi voti, Maria Rita Schembari.

