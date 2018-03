Salute: 007 addio, maschi inglesi più XL in Ue

Roma, 21 mar. (AdnKronos Salute) - Addio al profilo seducente di 007 che ha fatto sognare generazioni. I sudditi di sua Maestà sono i più 'pesanti' in Ue, con oltre 83 chilogrammi di peso. E nel mondo solo gli australiani e gli americani hanno il girovita più ampio. Gli olandesi, in media, sono i più alti. E gli italiani? La dieta mediterranea ci ha dato una mano a mantenere il primo posto in Europa per l'aspettativa di vita maschile: 80,5 anni. Sono i dati registrati da Forza Supplements. I tassi di obesità nel Regno Unito - riporta il 'Daily Mail' - sono quasi raddoppiati dagli anni '90 secondo l'ultimo report dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse).