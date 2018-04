Salute: cuore è imprevedibile scompenso no, al via campagna 'I love life'

Milano, 24 apr. (AdnKronos Salute) - Gli esperti lo descrivono così: una porta che si apre davanti a una scalinata. Scenderne i gradini significa avvicinarsi all'abisso. E' questa l'immagine usata per raccontare la parabola dello scompenso cardiaco, nemico temibile e subdolo del cuore perché spesso agisce nell'ombra, pronto a punire chi abbassa la guardia. Poco conosciuto, sottovalutato, sottodiagnosticato, nonostante sia la seconda causa di morte in Italia e colpisca quasi un milione di connazionali, causando circa 190 mila ricoveri l'anno e compromettendo la qualità della vita di chi finisce nella sua rete.

"Ogni volta che un paziente viene ospedalizzato - avverte Michele Senni, direttore della Cardiologia 1 dell'Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo - scende un gradino procedendo lungo un percorso che rischia di avere un esito infausto. Bisogna evitare che accada, puntare a fermare il paziente al piano, stabilizzarlo e impedire che continui la discesa. Ma spesso i malati non percepiscono tutto questo, perché non gli viene detto con chiarezza dal medico e perché spesso tornando dall'ospedale si sentono bene, anche se purtroppo non è vero. Per questo è importante educare le persone: non c'è cosa peggiore del paziente che non sa e non capisce la patologia. In queste situazioni, infatti, il miglior medico è il paziente stesso", quando è informato e consapevole. Un obiettivo a cui punta una nuova campagna presentata oggi a Milano, con il patrocinio del ministero della Salute.

Battezzata 'I love life', l'iniziativa seguirà binari diversi ricorrendo a linguaggi che possano arrivare dritto al cuore del maggior numero di persone: dalla street art alla musica, passando per i social media. Pur senza dimenticare la centralità degli incontri e dei contributi scientifici. Il messaggio? 'Il cuore è imprevedibile, lo scompenso no. Curarlo si può, non lasciare andare la tua vita'. La campagna è un'iniziativa di Novartis dedicata a pazienti e caregiver: promossa con il patrocinio di Aisc (Associazione italiana scompensati cardiaci), prevede una serie di attività sul territorio nazionale e il lancio di una pagina Facebook dedicata, Ascolta il tuo battito. C'è anche una 'mascotte': si chiama Cino, un cuoricino rosso stilizzato che accompagnerà le iniziative in programma nel corso dell'anno. (segue)