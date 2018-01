Noto: insulti, minacce e sputi contro la madre di suo figlio

I carabinieri hanno posto fine alla odissea vissuta e finalmente denunciata da una donna 36enne di Noto che ha deciso di dire basta ai soprusi, alle umiliazioni e alle intimidazioni messe in atto dal convivente, un catanese suo coetaneo.

Anni di vessazioni a cui la vittima ha cercato, senza riuscirvi, di sottrarsi, anche per tutelare la salute e sicurezza del figlio piccolo, appena poco più di un anno, della coppia. Comportamenti improntati alla violenza ed alla prepotenza, a seguito di divergenza caratteriali. Ieri l’ultimo episodio che ha indotto la donna a chiamare i carabinieri e a sporgere una dettagliata denuncia.

Dopo una discussione a seguito del tentativo da parte dell’uomo di strappare alla donna la firma su una attestazione che gli dava l’autorizzazione a tenere sempre con sé il bimbo, l’uomo ha iniziato ad insultare la donna con ogni genere di epiteto offensivo, a minacciarla di morte, sputandole anche in faccia mentre teneva il loro figlio in braccio per proteggerlo da quanto stava accadendo. La donna ha anche accusato un malore ed è riuscita ad allontanarsi da casa, contattare i carabinieri e recarsi al pronto soccorso. La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta.